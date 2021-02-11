МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Телефонные мошенники в России придумали новую легенду для обмана – на этот раз ипотечных заёмщиков. Аферисты, зная дату ипотечного платежа и его размер, пытаются спровоцировать клиента банка перевести средства на подконтрольные злоумышленникам счета, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили в кредитных организациях. Банк России рассказал, как форекс-мошенники обманывают граждан

Журналист столкнулся с частыми звонками неизвестных, которые от имени одного из крупнейших банков сообщали ему, что "завтра платеж по ипотеке" и спрашивали, как он собирается платить: через приложение или банкомат. Звонившим точно известны банк, в котором у клиента ипотека, дата платежа и его размер. После ответа корреспондента, что он будет платить в отделении банка, неизвестные оставили его в покое.

Агентство опросило российские банки на тему, являются ли подобные звонки мошенническими, знают ли они полное содержание ипотечной легенды и ее развязку. Так, в Газпромбанке заявили, что отслеживают любое появление "чувствительной информации о клиентах банка" в открытых источниках, в том числе на интернет-форумах и в профильных Telegram-каналах, популярных в среде мошенников. В процессе такого мониторинга банк нередко сталкивается с подробными описаниями схем мошенничества.

"Касательно "легенды" по ипотечным платежам. Её цель — сформировать у жертвы доверие к злоумышленнику, плавно спровоцировать к совершению нужных злоумышленникам действий, в том числе сделать перевод на подконтрольные счета в сторонние банки", — заявил замначальника департамента защиты информации Алексей Плешков.

В МКБ с такой схемой не сталкивались, но указали, что следующим действием мошенников, скорее всего, будет сообщение о том, что реквизиты банка изменились, заемщику надо платить по другим реквизитам. В противном случае его ждет штраф. "Далее клиенту будет отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги. Естественно, средства попадут на счета мошенников", — сказал директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.