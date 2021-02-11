МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В России телефонные мошенники начали работать по новой схеме. Как сообщает РИА Новости, они пытаются отнять ипотечные деньги у закредитованных клиентов российских банков.

Итак, журналисты вместе с замначальником департамента защиты информации "Газпромбанка" Алексеем Плешковым раскрыли новую мошенническую схему.

"Касательно "легенды" по ипотечным платежам. Ее цель — сформировать у жертвы доверие к злоумышленнику, плавно спровоцировать к совершению нужных злоумышленникам действий", — рассказал специалист по безопасности.

Агентство отмечает, что корреспондент РИА Новости сам столкнулся с мошенниками, работающими по этой схеме. Преступники позвонили ему, заранее зная банк, в котором у журналиста есть ипотека. Им также были известны дата платежа и его размер.

Злоумышленники в телефонной беседе пытались выяснить, будет ли при оплате корреспондент использовать приложение банка или пойдет в отделение.

В банке МКБ в свою очередь рассказали, что если бы журналист продолжил беседу с мошенниками, то ему бы заявили, что реквизиты кредитной организации изменились и выслали бы ссылку для платежа.

Для верности ему бы пригрозили штрафом за просрочку по платежу, пояснил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.