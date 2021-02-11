МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банки РФ до 1 октября должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций клиента в Системе быстрых платежей (СБП) минимум до 150 тысяч рублей, говорится в проекте указания Банка России. Банк России рассказал, как форекс-мошенники обманывают граждан

"Лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) в сутки, которые банки устанавливают для своих клиентов, должны быть не менее 150 тысяч рублей. Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан", — поясняет регулятор в пресс-релизе к проекту.

Сейчас лимит, установленный некоторыми банками – участниками системы, заметно меньше этой суммы. Например, суточный лимит в СБП для клиентов Сбербанка составляет 50 тысяч рублей.

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг.