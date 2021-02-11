МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у банка "Югра" более 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. "Трансойл" подала иск к Марийскому НПЗ на 2,1 миллиарда рублей

"Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца ПАО Банк "Югра" Алексея Хотина, председателя его правления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой", — говорится в сообщении.

Они обвиняются в растрате чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения.

По версии следствия, Хотин для хищения имущества "Югры" в 2014 году создал в Москве и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке. За три года они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям.

В июле 2017 года Центробанком у ПАО Банк "Югра" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражным судом Москвы кредитная организация признана банкротом.

"Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении неустановленных соучастников расследование продолжается", — пояснили в ведомстве.