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https://1prime.ru/banks/20210212/833027626.html
Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников
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Предложение депутатов Госдумы не списывать прожиточный минимум за долги вынудит банкиров переоценить свои риски в отношении клиентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию... ПРАЙМ, 12.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Предложение депутатов Госдумы не списывать прожиточный минимум за долги вынудит банкиров переоценить свои риски в отношении клиентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР).
По мнению кредиторов, у малообеспеченных россиян будет меньше шансов взять кредит.
Предложение парламентариев закрепить за должниками право на неприкосновенный доход, равный размеру прожиточного минимума в среднем по стране (в 2021 году это 12 702 рубля в месяц), создаст дополнительные сложности для банков.
Таким заявлением участники финансового рынка отреагировали на предлагаемые поправки в закон "Об исполнительном производстве".
Если эти поправки будут приняты, банки, которые выполняют постановления приставов о списании долгов, будут обязаны оставить такие суммы на счетах должников. По мнению АБР, такой подход вынудит банки "закладывать" новые риски в ставки по кредитам. Также это окажет негативное влияние на платежную дисциплину заемщиков.