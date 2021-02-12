МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Предложение депутатов Госдумы не списывать прожиточный минимум за долги вынудит банкиров переоценить свои риски в отношении клиентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР). Эксперт назвал идеальное время для укрепления рубля в 2021 году

По мнению кредиторов, у малообеспеченных россиян будет меньше шансов взять кредит.

Предложение парламентариев закрепить за должниками право на неприкосновенный доход, равный размеру прожиточного минимума в среднем по стране (в 2021 году это 12 702 рубля в месяц), создаст дополнительные сложности для банков.

Таким заявлением участники финансового рынка отреагировали на предлагаемые поправки в закон "Об исполнительном производстве".

Если эти поправки будут приняты, банки, которые выполняют постановления приставов о списании долгов, будут обязаны оставить такие суммы на счетах должников. По мнению АБР, такой подход вынудит банки "закладывать" новые риски в ставки по кредитам. Также это окажет негативное влияние на платежную дисциплину заемщиков.