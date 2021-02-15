МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску банка "Траст", в котором он оспаривал ряд сделок с участием компании "Открытие Холдинг", причинивших, как полагал истец, ему убытки на 18 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из суда. Банк "Траст" подал иск к "Открытие Холдингу" на 34,7 миллиарда рублей

Ответчиками по иску "Траста" были "Открытие Холдинг", в прошлом основной акционер банка "ФК Открытие", его дочерняя компания "Открытие Капитал" и компания "Тренд", которая, как ранее говорил ее представитель в суде, не связана с группой "Открытие". Суд ранее привлек к спору третьим лицом компанию Despacio, входящую, по данным СМИ, в концерн "Россиум". Она приобрела у "Открытие Капитала" 100% акций компании Otkritie Capital International Limited (OCIL), и ее права, как пояснил суд, могли быть затронуты судебным актом по делу.

Как ранее сообщал в суде истец, "Траст" в январе 2017 года выдал кредит в размере 18 миллиардов рублей "Открытие Капиталу", а параллельно "Открытие Холдинг" получил заем от "Тренда" на 250 миллионов евро. После введения в августе 2017 года временной администрации в банк "Открытие", по словам истца, "чудесным образом в очень сжатые сроки" прошли такие сделки: "Открытие Холдинг" принял на себя обязательства по возврату кредита "Трасту" (18 миллиардов рублей), а "Открытие Капитал" обязался передать денежные средства в пользу "Открытие Холдинга".





При этом, как заявил истец, "Открытие Капитал" продал принадлежавшие ему акции OCIL примерно за 300 миллионов евро и в тот же день, 6 сентября, заключил с "Трендом" договор, по которому получил права требования к "Открытию Холдингу". Банк "Траст" вернул себе активы на 90 миллиардов рублей

В результате, по словам юриста "Траста", "Открытие Капитал" становится должен "Открытие Холдингу" 18 миллиардов рублей, и одновременно выступает кредитором "Открытие Холдинга" на 250 миллионов евро (около 18 миллиардов рублей). "Траст" полагал, что все сделки были заключены ему во вред, так как вместо заемщика "Открытие Капитал", владевшего ликвидным активом (100% акций OCIL), он получил права требования к "фактически недееспособному" "Открытие Холдингу".

"Траст" просил восстановить "Открытие Капитал" в качестве своего заемщика, восстановить "Открытие Холдинг" в качестве заемщика у "Тренда", а также взыскать с "Тренда" в пользу "Открытие Капитала" около 252 миллионов евро (эту сумму последний отдал "Тренду" по договору цессии). Ответчики иск не признали. На заседании в январе 2020 года они говорили, что все сделки были не связанными, а "Открытие Холдинг" обладает достаточными активами для исполнения обязательств перед истцом. В феврале прошлого года "Открытие Холдинг" подал заявление о своем банкротстве.