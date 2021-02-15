МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" (TCS Group) занялась созданием собственной платежной системы Tinkoff Pay: сейчас ведется разработка архитектуры сервиса, точных сроков запуска нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Бумаги "Тинькофф" обновили исторический максимум

"Со сроками запуска Tinkoff Pay пока не определились — сейчас только прорабатывается архитектура сервиса", — сказали в банке.

Кроме того, в феврале банк запустит новый сервис для юридических лиц — "Тинькофф касса". Планируется, что в обновленном направлении бизнеса, которое будет связано со всеми видами платежей в интернете и офлайне, будет принимать участие сама компания и партнеры по платежным сервисам.

Ранее в феврале крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" анонсировала свои планы по запуску платежного сервиса Yandex Pay, который будет предназначен для личного некоммерческого использования. При этом летом прошлого года Сбербанк запустил свою систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка.