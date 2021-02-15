МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сбербанк при определении ставок по вкладам ориентируется на рынок: если ставка на нем вырастет, то банк будет реагировать на это, заявил журналистам зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. Минфин объяснил, зачем банки навязывают россиянам сложные инвестпродукты

"Вопрос ставок Сбербанка зависит от макро конъюнктуры на российском рынке, поэтому мы стараемся следить, чтобы наши ставки были "в рынке" как по депозитам, так и по кредитам. Напомню, что это, по-хорошему, связанные друг с другом вещи. Поэтому в зависимости от того, как будет развиваться рынок — если ставка на рынке будет увеличиваться, мы будем на это реагировать, если ставка увеличиваться не будет, мы на это реагировать не будем", — ответил Царев на вопрос по ставкам по вкладам.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля упала до 4,47%. В настоящее время максимальная ставка по базовым вкладам в Сбербанке составляет 3,56%.