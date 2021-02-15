2021-02-15T15:58:11+03:00
2021-02-15T15:58:11+03:00
2021-02-15T15:58:11+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210215/833045121.html
Сбербанк назвал условие для роста ставок по вкладам
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Сбербанк при определении ставок по вкладам ориентируется на рынок: если ставка на нем вырастет, то банк будет реагировать на это, заявил журналистам зампред правления кредитной... ПРАЙМ, 15.02.2021
процентные ставки, сбербанк, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сбербанк при определении ставок по вкладам ориентируется на рынок: если ставка на нем вырастет, то банк будет реагировать на это, заявил журналистам зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.
"Вопрос ставок Сбербанка зависит от макро конъюнктуры на российском рынке, поэтому мы стараемся следить, чтобы наши ставки были "в рынке" как по депозитам, так и по кредитам. Напомню, что это, по-хорошему, связанные друг с другом вещи. Поэтому в зависимости от того, как будет развиваться рынок — если ставка на рынке будет увеличиваться, мы будем на это реагировать, если ставка увеличиваться не будет, мы на это реагировать не будем", — ответил Царев на вопрос по ставкам по вкладам.
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля упала до 4,47%. В настоящее время максимальная ставка по базовым вкладам в Сбербанке составляет 3,56%.