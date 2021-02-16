МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России выступает против предложения некоторых банков блокировать счета клиентов на длительный период для борьбы с мошенниками и передавать их данные жертвам, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.

"Мы не согласны с желанием ряда банков блокировать счета клиентов на длительный период. Мы также не одобряем идею передавать данные по клиенту, через которого пытались вывести деньги, непосредственно клиенту, которого пытались ограбить", — заявил он.

По словам Сычева, "это юридически неправильные конструкции", которые порождают дополнительные существенные риски. "Но то, что это (борьбы с выводом похищенных денег – ред.) требует совершенствования – да, безусловно, и мы с банками постоянно ведем диалог, чтобы найти возможные варианты", — добавил он.

Летом пошлого года Ассоциация банков России (АБР) предложила замораживать на 25 дней полученные потенциальными мошенниками банковские переводы, а также передавать их персональные данные их жертвам, чтобы у тех было больше шансов вернуть украденные средства.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.