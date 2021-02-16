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2021
https://1prime.ru/banks/20210216/833049864.html
Правительство за неделю предоставит ликвидность на 531 миллиард рублей
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Банк России за период с 17 по 20 февраля ожидает предоставления правительством ликвидности банковскому сектору на 531 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на... ПРАЙМ, 16.02.2021
банки, ликвидность, цб рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России за период с 17 по 20 февраля ожидает предоставления правительством ликвидности банковскому сектору на 531 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ.
Именно на эту сумму уменьшатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 10 по 16 февраля, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 1,251 триллиона рублей.
Одновременно Банк России оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками в предстоящий период в 720 миллиардов рублей. Снижение объема наличных денег в обращении понизит ликвидность банковского сектора на 17 миллиардов рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 16 февраля) в объеме 2,39 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.