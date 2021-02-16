МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России за период с 17 по 20 февраля ожидает предоставления правительством ликвидности банковскому сектору на 531 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Экономист рассказал о рисках текущей монетарной политики ЦБ

Именно на эту сумму уменьшатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 10 по 16 февраля, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 1,251 триллиона рублей.

Одновременно Банк России оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками в предстоящий период в 720 миллиардов рублей. Снижение объема наличных денег в обращении понизит ликвидность банковского сектора на 17 миллиардов рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 16 февраля) в объеме 2,39 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.