МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российские банки готовятся повышать ставки по рублевым вкладам на фоне изменения политики Центробанка. Об этом сообщает издание VTimes. Экономист рассказал о рисках текущей монетарной политики ЦБ

Отмечается, что 12 февраля, ЦБ в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых из-за ускорившейся инфляции и усилившихся инфляционных рисков. По итогам заседания совета директоров Банка России его глава Эльвира Набиуллина сообщила, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики, по мнению регулятора, исчерпан. По оценке аналитиков, вероятность снижения ставки в 2021 году мала. Часть банкиров полагают, что ставки по вкладам останутся на текущем уровне довольно долго. Например, такое мнение высказали в "МТС банке" и "Абсолют банке". По мнению других, кредитным учреждениям придется понемногу повышать ставки по депозитам. Основной причиной может стать прогнозируемый ЦБ рост кредитования, отметил гендиректор агентства "Бизнесдром" Павел Самиев.

К концу 2020 года доля средств физических лиц в пассивах банков достигла минимального значения за последние два года. Самиев пояснил, что "при росте кредитования депозиты населения становятся банкам нужны, чтобы фондировать растущий портфель". Проще говоря, для того, чтобы сохранить имеющиеся пассивы населения, банкам нужно стимулировать россиян пролонгировать депозиты. Осуществить это можно с помощью повышения ставок. По мнению Самиева, крупнейшие российские банки вскоре начнут двигаться в этом направлении.

Гендиректор Frank RG Юрий Грибанов считает, что банкам нужно уравновесить активы и пассивы, в том числе за счет повышения ставки. Однако он не ждет значительной корректировки. По его мнению, она не превысит 0,5 процентного пункта. ЦБ оценил, насколько банки готовы к кибератакам

В Сбербанке также не исключили перспективу повышения ставок. ВТБ в 2021 году не менял ставок по вкладам, но продлил срок действия зимних промовкладов с повышенными ставками. Аналогичным образом поступили Газпромбанк и "Открытие". Некоторые кредитные учреждения уже повысили доходность депозитов. Так, в феврале банк "Восточный" поднял ставку флагманских вкладов "Восточный" и "Сберкнижка" на 0,5 процентного пункта на 3, 6, 12 и 24 месяцев. Максимальная ставка составила 5,22%. "ОТП банк" поднял ставку по депозиту "Проценты сразу" с 4,2 до 4,4-4,6%. До этого ставки по отдельным вкладам повысили Россельхозбанк и "Абсолют банк". На текущей неделе их примеру последовали "Юникредит", АТБ и Росбанк.