МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. В колл-центре подтвердили РИА Новости, что в мобильном банке в настоящее время наблюдается массовый сбой. "Тинькофф" разрабатывает собственную платежную систему

Клиенты банка сообщили РИА Новости, что не могут войти ни в приложение, ни в веб-версию банка. "Данные недоступны. Повторите попытку позже", — высвечивается в приложении при попытке входа.

Сбой произошел около 15.25 по московскому времени. По данным Downdetector, 92% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 5% — на сбой всех сервисов, еще 1% — на невозможность перевести деньги.

"Сейчас массовый сбой — клиенты в приложение войти не могут. Специалисты решают этот вопрос", — сообщили РИА Новости в колл-центре банка.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара и Ростова-на-Дону и других городов РФ.