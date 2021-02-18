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2021
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"Сбер" ищет инвестора в отношении "Евроцемента"
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"Сбер" приступает к публичному выбору покупателя ГК "Евроцемент", с 18 февраля начинается конкурс, итоги которого будут подведены в начале апреля, сообщается на сайте Сбербанка... ПРАЙМ, 18.02.2021
инвесторы, сбер, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. "Сбер" приступает к публичному выбору покупателя ГК "Евроцемент", с 18 февраля начинается конкурс, итоги которого будут подведены в начале апреля, сообщается на сайте Сбербанка.
"Сбер" приступает к публичному выбору покупателя в отношении долей в ГК "Евроцемент" и переуступке прав требований "Сбера" к ГК "Евроцемент" (активы). 18 февраля 2021 года начинается проведение открытой конкурентной процедуры в электронной форме… Подведение итогов конкурентной процедуры намечено на начало апреля 2021 года", — говорится в сообщении.
Для участия в конкурсе приглашаются заинтересованные компании и предприниматели, готовые инвестировать, в том числе собственные средства, в активы, также отмечает банк.
Сообщается также, что Российский аукционный дом выступит организатором конкурентной процедуры и предоставит электронную площадку, на которой пройдет отбор инвестора, а также будут размещены условия участия в этой процедуре.