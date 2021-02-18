МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 18 февраля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" (Москва), сообщается на сайте регулятора. Мировые продажи Peugeot-Citroen в 2020 году снизились на 28%

"Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Банк ПСА Финанс РУС" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", — говорится в сообщении.

Это была 100% "дочка" группы PSA Peugeot Citroen. Она с 2010 года кредитовала покупку автомобилей этих марок, вклады не привлекала.

ЦБ РФ также отмечает, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

"Банк ПСА Финанс РУС" не является участником системы страхования вкладов. По данным регулятора, по величине активов банк занимал 296 место в банковской системе Российской Федерации по состоянию на 1 февраля.