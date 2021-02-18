2021-02-18T10:31:00+03:00
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Центробанк аннулировал лицензию "дочки" Peugeot-Citroen
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ЦБ РФ с 18 февраля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" (Москва), сообщается на сайте... ПРАЙМ, 18.02.2021
отзыв лицензии цб, citroen, peugeot, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 18 февраля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" (Москва), сообщается на сайте регулятора.
"Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Банк ПСА Финанс РУС" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", — говорится в сообщении.
Это была 100% "дочка" группы PSA Peugeot Citroen. Она с 2010 года кредитовала покупку автомобилей этих марок, вклады не привлекала.
ЦБ РФ также отмечает, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
"Банк ПСА Финанс РУС" не является участником системы страхования вкладов. По данным регулятора, по величине активов банк занимал 296 место в банковской системе Российской Федерации по состоянию на 1 февраля.