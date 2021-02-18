МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" полностью восстановил работу всех своих сервисов после масштабного сбоя в среду, подтвердили РИА Новости в колл-центре банка. В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой

"Починили, все должно работать", — сказали в кредитной организации.

Накануне сбой произошел в работе банка: его клиенты сообщали РИА Новости, что не могут войти ни в приложение, ни в веб-версию. Кроме того, наблюдались трудности в работе сервиса "Тинькофф инвестиции". В колл-центре агентству подтвердили, что наблюдался масштабный сбой.