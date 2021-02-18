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"Тинькофф банк" полностью восстановил работу после масштабного сбоя
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"Тинькофф банк" полностью восстановил работу всех своих сервисов после масштабного сбоя в среду, подтвердили РИА Новости в колл-центре банка. "Починили, все должно работать", —... ПРАЙМ, 18.02.2021
сбой, тинькофф банк, новости, технологии, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" полностью восстановил работу всех своих сервисов после масштабного сбоя в среду, подтвердили РИА Новости в колл-центре банка.
"Починили, все должно работать", — сказали в кредитной организации.
Накануне сбой произошел в работе банка: его клиенты сообщали РИА Новости, что не могут войти ни в приложение, ни в веб-версию. Кроме того, наблюдались трудности в работе сервиса "Тинькофф инвестиции". В колл-центре агентству подтвердили, что наблюдался масштабный сбой.