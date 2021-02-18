МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Банк России по итогам дискуссии с рынком доработает концепцию цифрового рубля и в начале лета вынесет ее на общественное обсуждение, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Центробанк продолжит отслеживать ситуацию на рынке потребкредитов

Концепцию цифрового рубля ЦБ представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.

"За время обсуждения консультативного доклада мы получили очень детальную обратную связь от банковского сообщества… Предварительные итоги, которые мы видим, — что большинство банков поддерживают розничную двухуровневую модель цифрового рубля, в которой клиентов обслуживают банки, открывая кошельки на платформе Центрального банка и проводя операции", — сказала она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

"В ближайшее время мы подведем полный итог общественных консультаций, затем разработаем более подробную концепцию и в начале лета будем ее обсуждать с обществом, с участниками рынка, с банками", — добавила Набиуллина.

Глава Банка России отметила, что следующим этапом станет разработка прототипа платформы и ее тестирование. Кроме того, будет необходимо внести изменения в законодательство.