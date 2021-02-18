МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Немало банков в РФ пытаются увеличить свои доходы "хищническими" методами, и ЦБ продолжит следить за их нелегальной практикой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Есть примеры банков, к сожалению, их немало, которые пытаются увеличить доходы за счет недобросовестных практик, используя разного рода "хищнические" схемы или "мисселинг". Были такие, кто ударился, что называется, во все тяжкие, занялся нелегальными операциями, как, например, оказание услуг онлайн-казино, и мы в прошлом году отзывали лицензию у банков, для которых это стало основным бизнесом. Поэтому мы за этим будем следить, за нелегальными операциями тоже", — сказала Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России.

ЦБ ранее предлагал меры защиты банковских вкладчиков, а также розничных инвесторов на финансовых рынках. В частности, в январе в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов.