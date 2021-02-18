МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ в 2021-2023 годах будет возвращаться к нейтральной ставке в 5-6% с нынешних 4,25%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина ходе конференции Ассоциации банков России. Набиуллина высказалась за сворачивание льготной ипотеки

Сроки и темпы повышения ставки будут зависеть от прогноза инфляции, добавила она.

"На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке. Напомню, что оценка сейчас нейтральной ставки — она тоже может уточняться, но сейчас это 5-6%", — сказала глава ЦБ.

"Скорость возврата, темпы возврата, когда мы начнем возврат, будут зависеть от ситуации, от нашего прогноза инфляции. На настоящий момент мы не видим, что дезинфляционные факторы преобладают. Они сбалансированы, на наш взгляд – проинфляционные и дезинфляционные факторы", — добавила Набиуллина.

Раньше ЦБ считал, что в 2021 году явно будут преобладать дезинфляционные риски, которые будут связаны с характером восстановления экономики после пандемии, пояснила глава регулятора. "Мы сейчас не видим преобладания таких рисков в 2021 году. Безусловно, ситуация динамичная, будет развиваться, будем каждый раз отслеживать, уточнять свое видение", — добавила она. Центробанк рассказал про игру в "кошки-мышки" на финансовом рынке

Банк России в базовом сценарии исходит из того, что 2021 год станет годом восстановления экономики, и начавшиеся позитивные тенденции продолжатся.

"По нашему базовому сценарию мы видим этот год как год восстановительный, и тенденции позитивные, которые сейчас уже имеются, — восстановление экономики, — они будут продолжаться", — заключила Эльвира Набиуллина.