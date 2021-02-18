2021-02-18T13:07:45+03:00
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2021
https://1prime.ru/banks/20210218/833072144.html
Центробанк рассказал про игру в "кошки-мышки" на финансовом рынке
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ЦБ не стремится постоянно вводить новые ограничения на финансовом рынке, но пока не появится саморегулирование, игра в кошки-мышки продолжится, заявила глава Банка России Эльвира... ПРАЙМ, 18.02.2021
эльвира набиуллина, цб рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ЦБ не стремится постоянно вводить новые ограничения на финансовом рынке, но пока не появится саморегулирование, игра в кошки-мышки продолжится, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы, конечно, ничего хорошего не видим в том, что нужно постоянно вводить новые ограничения. Это, в общем, не является нашей политикой, стараться постоянно вводить новые ограничения. Но наш финансовый рынок не на том этапе развития, чтобы жить по законам Дикого Запада", — сказала Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России.
"Мы будем нуждаться в таких прямых ограничениях постоянно, пока не появится полноценное саморегулирование в банковском секторе. И хуже всего то, что мы вынуждены с вами постоянно играть в игру кошки-мышки: банки придумывают новую, относительно легальную схему, мы ее ликвидируем, будут появляться новые разочарованные клиенты, и в конечном счете это будет выбивать почву из-под ног у финансового сектора, разрушать доверие, на котором строится финансовый рынок в целом", — заключила глава регулятора.