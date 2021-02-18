МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. По итогам 2020 года рынок депозитов в России показал достаточно слабую динамику. Согласно данным Банка России, прирост вкладов населения в реальном выражении за прошедший год составил только +4,2%, что более чем в 2 раза меньше чем в 2019 году (+9,7%). Для сравнения, последний раз темпы прироста ниже были в 2014 году (составили —2,5%).

Стоит отметить, что в 2020 году, из-за обесценения рубля, динамика депозитов в номинальном выражении была достаточно неплохой. Объем вкладов увеличился на 8% (2,4 триллиона рублей), что не сильно отличается от динамики последних лет. Таким образом, почти половина прироста в номинальном выражении является валютной переоценкой.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, невысокие реальные темпы прироста в 2020 году обусловлены низкой доходность вкладов, ставки по которым находятся на исторически низком уровне. Снижение ставок по вкладам увеличило интерес населения к альтернативным методам сбережения — вложения в ценные бумаги, ПИФы, страхование жизни и прочие. Также стимулирование ипотеки и рекордный уровень ее выдачи в прошедшем году, тоже ограничило рост депозитов, так как населения тратило свои сбережения в банках на первоначальный взнос. Стоит отдельно отметить, что в период пандемии и ограничений снизились доходы отдельных категорий граждан, что ограничило возможности по формированию сбережений. На этом фоне доля депозитов физических лиц в пассивах банковской системы существенно снизилась, и на 1 января 2021 года она составила 31,6% против 34,2% на 1 января 2020 года и 33% на 1 января 2019 года.

Меньше половины банков показали прирост депозитов

Для исследования ситуации в разрезе отдельных банков, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 января 2021 года. В рейтинг включены 320 банков, привлекающих средства населения, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ. Методика составления рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Из представленных в рейтинге кредитных организаций 46,5% банков в 2020 году смогли продемонстрировать положительные темпы прироста привлеченных средств физических лиц. Для сравнения, в 2017-2019 годах доля составляла более 50%, а в 2016 и 2015 годах 62% и 76% соответственно. Таким образом, эпидемия коронавируса, низкие процентные ставки и падение доходов существенно повлияли на долю банков с приростом депозитов.

В квартальном разрезе ситуация 2020 года динамика доли банков с приростом была очень волатильной. В частности, в четвертом квартале прирост депозитов наблюдался лишь у 39% против прироста более 50% в первом и третьем квартале. Стоит отдельно отметить, что во втором квартале, на который пришлись основные ограничения из-за коронавируса, доля банков с приростом депозитов опускалась до 33%. Таким образом, доля банков с приростом депозитов пока не стабилизировалась и находится на относительно низком уровне.

Крупные банки растут заметно быстрее

Среди разных размерных групп из ТОП-300 банков в 2020 году, ранжированных по размеру депозитов и разделенных по сто банков, результат колебался достаточно сильно. Так, у банков из ТОП-100 прирост депозитов наблюдался у 54% банков. При этом у банков во второй сотне (с 101 по 200 места) прирост депозитов показали 44% банков. Тогда как у банков с 201 по 300 место приростом вкладов населения характеризовалось 42% банков. Стоит отдельно отметить, что у самых крупных кредитных организаций из рейтинга доля с приростом была еще выше, так, у ТОП-25 банков прирост наблюдался у 68%, а в первой десятке и вовсе все банки характеризовались приростом депозитов.

Объем вкладов, который контролирует ТОП-100 банков, относительно результата этих же банков на 1 января 2020 года, увеличился на 8%. У банков второй сотни (с 101 по 200 места) наблюдалось снижение суммарных депозитов на 3%. Тогда как у банковской группы с 201 по 300 места снижение депозитов суммарно составило 6%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, хороший результат крупных банков, обусловлен продолжением роста концентрации и соответственно перетоком клиентов из малых и средних банков в крупные, а также тем, что крупные банки характеризуются большей долей валютных вкладов.

Разница в динамике депозитов физических лиц в разных размерных группах привела к дальнейшему росту концентрации средств населения. Доля ТОП-10 кредитных организаций на рынке вкладов за 12 месяцев увеличилась на 3,3 процентных пункта до 80,8% на 1 января 2021 года. На ТОП-25 банков в текущем рейтинге приходится уже 90,4% депозитов (+1,8 процентного за 12 месяцев). При этом доля ТОП-100 выросла на 0,4 процентного пункта до 98,6%.

В условиях пандемии госбанки привлекательней для вкладчиков

В 2020 году среди российских банков наилучшую динамику продемонстрировали банки с государственным участием. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, за 12 месяцев 2020 года госбанки смогли номинально увеличить объем привлеченных средств населения на 8,6%. В тоже время частные банки показали прирост немного меньше — 7,3%. При этом результат банков с иностранным контрольным участием составил +5,8%.

Лидером по относительной динамике депозитов, среди ТОП-100 банков по объему вкладов, стал частный банк- Энергомашбанк, увеличивший свой депозитный портфель в 2020 году более чем в 2 раза. Вторым по темпам прироста среди ста крупнейших банков стал Банк Объединенный капитал, объем вкладов, которого за 12 месяцев вырос на 56%. Также хорошую динамику депозитов в 2020 году показали БАНК ОРЕНБУРГ и Ланта-Банк, прирост депозитов у которых составил 46% у каждого из банков.

В абсолютных величинах наибольший прирост депозитов показал Сбербанк, у которого вклады населения выросли на 1,4 триллиона рублей. Также значительный объем вкладов в 2020 году привлекли: ВТБ (+283 миллиарда рублей), Газпромбанк (+236 миллиарда рублей) и АЛЬФА-БАНК (+231 миллиарда рублей). Таким образом, три госбанка обеспечили чуть менее 80% суммарного прироста депозитов физических лиц в 2020 году. С другой стороны, значительную отрицательную динамку демонстрировали: банк Возрождение, ХКФ Банк и МИнБанк, а снижение депозитов у этих банков составило 81, 46 и 45 миллиардов рублей соответственно.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, ситуация в экономике, падение доходов из-за коронавируса и низкие процентные ставки продолжат негативно влиять на динамику вкладов в среднесрочной перспективе. При этом во второй половине 2021 года ситуация может начать меняться в лучшую сторону, однако реальные темпы прироста вкладов по итогам 2021 года, вероятно, будут на уровне или несколько хуже результата 2020 года.

Рейтинг банков по объему вкладов на 1 января 2021 года в PDF-формате >>