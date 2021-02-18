МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам 2020 года вырос на 18,1%, и на 1 января 2021 года составил 2,496 триллиона рублей. В абсолютном выражении государственный долг вырос на 383 миллиарда рублей.

Наибольший вклад в его рост внесли Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Кемеровская область — на эти четыре региона пришлось более половины общей суммы прироста. Причина роста госдолга, который произошел впервые за последние четыре года — недополученные доходы бюджетов вследствие пандемии COVID-19.

Объем муниципального государственного долга по итогам 2020 года вырос на 1,8% и составил 387,4 миллиарда рублей. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 января 2021 года составил 2,89 триллиона рублей, что на 15,6% выше, чем годом ранее.

Рост государственного долга проходил на фоне снижения налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ, которые по итогам 2020 года снизились на 2,5%. При этом регионов, в которых наблюдается положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджетов, по итогам 2020 года больше, чем с отрицательной: 44 против 41. Стоит отметить, что в течение 2020 года отмечалось более существенное снижение суммарных налоговых и неналоговых доходов (-9,1% на 1 июня 2020г., —7,7% на 1 сентября 2020г.), поэтому итоговый результат 2020 года отчасти можно отнести к положительным моментам, так как он свидетельствуют о том, что регионам удалось найти возможности для частичного восстановления бюджетных доходов, несмотря на «вторую волну» коронакризиса.

В структуре госдолга все больше ценных бумаг

Структура государственного долга в 2020 году по сравнению с итогами 2019 года, немного изменилась. На бюджетные кредиты все так же приходится большая часть региональной задолженности, и за прошедший 2020 год их доля выросла до 44,2% с 41,9%. Региональные власти активно использовали долговых ценные бумаги, что отражается на продолжающемся росте их доли в суммарном объеме госдолга. По итогам 2020 года их удельный вес в общей структуре составил 30,8% (27,9% в 2019 году). Доля коммерческих кредитов, наоборот, продолжает снижаться и на текущий момент на них приходится всего 22,8% в общей структуре (27,2% в 2019 году). Также сокращаются и госгарантии — по итогам 2020 года их доля уже меньше 2% (2,6% в 2019 году). Информация о структуре государственного долга регионов приведена в таблице.

Уровень долговой нагрузки возобновил рост

Для определения уровня долговой нагрузки эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» по заказу АЭИ ПРАЙМ составили рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в 2020 году. В рейтинге использовались данные Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах и доходах региональных бюджетов. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъектов РФ на 1 января 2021 года к налоговым и неналоговым доходам региональных бюджетов за 2020 год.

После четырех лет снижения, долговая нагрузка на региональные бюджеты возобновила свой рост. Отношение суммарного госдолга регионов на 1 января 2021 года к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов за 2020 год составило 27,3%, что на 4,8 процентных пункта выше, чем по итогам предыдущего года.

Годом ранее экспертами РИА Рейтинг отмечалось, что по итогам 2019 года единственным российским регионом, где объем государственного долга превышает объем налоговых и неналоговых доходов бюджета, была Республика Мордовия, но в 2020 году ситуация изменилась. В замыкающую рейтинг группу кроме Мордовии вошли Республика Хакасия (137,5%) и Удмуртская Республика (130%). В обоих регионах наблюдается быстрый рост заимствований (+18% и +39,5% соответственно) и снижение налоговых и неналоговых доходов бюджетов (-15,5% и —14% соответственно). В то же время можно отметить позитивную динамику по замыкающей рейтинг Республике Мордовия. Второй год подряд регион, который чаще других замыкает данный рейтинг, сокращает свою долговую нагрузку. За прошедший год долговая нагрузка на республиканский бюджет снизилась на 16,1 процентный пункт как за счет снижения на 3,9% объема государственного долга (погашение облигационного займа), так и за счет роста на 4,1% налоговых и неналоговых доходов бюджета. На 1 января 2021 года долговая нагрузка Республики Мордовия составила 195,2%.

В целом же, в 39 регионах РФ государственный долг на 1 января 2021 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в 20 субъектах РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с 2019 годом в этих группах произошло сокращение на два и шесть регионов соответственно.

В лидирующей группе сокращение состава

Лидирующая группа, по сравнению с результатами 2019 года, претерпела заметные изменения. Во-первых, остался всего один российский регион, у которого отсутствует государственный долг — Севастополь (ранее в нее входила еще и Сахалинская область). Во-вторых, в группу лидеров, включающей регионы, у которых государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов, вошло одиннадцать регионов, что на три меньше, чем годом ранее. В число таких регионов по итогам 2020 года входят: Москва, Тюменская область, Ленинградская область, Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Республика Крым и Владимирская область. Стоит отметить, что в пяти регионах этой группы долговая нагрузка за прошедший год немного снизилась, и в двух не изменилась. Лидирующую группу покинули Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.

В подавляющем большинстве регионов долговая нагрузка выросла

За прошедший 2020 год уровень долговой нагрузки вырос в большинстве российских регионов. Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам выросло в 51 регионе РФ. Из них в восьми рост превысил 20 процентных пунктов. Самый существенный рост наблюдается в Удмуртской Республике (+49,9 п.п.), Республике Хакасия (+39 п.п.) и Кемеровской области (+33,8 п.п.). Во всех перечисленных регионах наблюдается стремительный рост задолженности на фоне существенного сокращения налоговых и неналоговых доходов бюджетов. Еще в семи российских регионах уровень долговой нагрузки вырос на 10-20 процентных пункта по итогам 2020 года.

В 30 регионах РФ уровень долговой нагрузки по сравнению с предыдущим годом снизился и в четырех — не изменился. Лидером по снижению долгового бремени стал Чукотский автономный округ, где отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам сократилось на 23,6 процентных пунктов и составило 45,4%. Положительная динамика объясняется существенным ростом налоговых и неналоговых доходов окружного бюджета (+63,2%), и, если бы не рост объема госдолга на 7,3%, то результат был бы еще более впечатляющим. В Магаданской области налоговая нагрузка на региональный бюджет сократилась на 17,2 п.п. как за счет роста налоговых и неналоговых доходов бюджета на 28,3%, так и снижения объема госдолга на 7,6%. Замыкает тройку лидеров по положительной динамике налоговой нагрузки вышеупомянутая Республика Мордовия (-16,1 п.п.). Кроме того, заметно снизилась долговая нагрузка в Воронежской области (-13,9 п.п.), Республике Ингушетия (-12,1 п.п.) и Ивановской области (-11,8 п.п.). Во всех трех перечисленных регионах за прошедший год выросли налоговые и неналоговые доходы бюджетов и снизился или не изменился объем госдолга.

Объем государственного долга вырос в 48 регионах РФ

По итогам 2020 года абсолютный объем государственного долга снизился в 22 российских регионах, в 15 регионах — не изменился, в 48 регионах — вырос. В Севастополе государственный долг отсутствует.

Лидером по положительной динамике по итогам 2020 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ, чей госдолг сократился на 39,2% за счет частичного погашения облигационного займа. Объем государственного долга Воронежской области сократился на 35,6% — областные власти полностью погасили задолженность по коммерческим кредитам, но частично ее возместили за счет бюджетного кредита. Кроме того, Воронежская область стала лидером по снижению госдолга в абсолютном выражении (-9,8 миллиардов рублей). Еще четырем российским регионам удалось сократить объемы госдолга на 12-14,5%: Ивановская область (-14,5%), Чувашская Республика (-14%), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (-13,8%) и Брянская область (-12,1%).

Самый значительный прирост госдолга наблюдается в Санкт-Петербурге (+182,4%) и Пермском крае (+127,1%), но отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в регионах составляет 13,8% и 40,6% соответственно, что далеко от критических уровней. Еще в шести российских регионах прирост государственного долга по итогам 2020 года составил 50-86%: в Кемеровской области прирост составил 85,9%, в Иркутской области — +74,8%, в Камчатском крае — +72,5%, в Челябинской области — +60,8%, Республике Башкортостан — +55,4% и в Московской области — +54,7%. И если в четырех из шести перечисленных регионах уровень долговой нагрузки после такого стремительного роста госдолга остался в пределах 17-27% и не вызывает опасений, то долговая нагрузка в Кемеровской области превысила 60%, а в Московской области — 50%. Кроме того, Московская область стала лидером по абсолютному приросту государственного долга — по итогам 2020 года он вырос на 91,8 миллиарда рублей, что составляет почти четверть от суммарного прироста региональных госдолгов.

После такого стремительного роста Московская область укрепила свою лидирующую позицию по абсолютному значению государственного долга. На 1 января 2021 года объем госдолга Подмосковья составил 259,8 миллиарда рублей. Долговая нагрузка на бюджет региона благодаря высокому уровню объема налоговых и неналоговых доходов бюджета остается на приемлемом уровне. Помимо Московской области, по итогам 2020 года более 100 миллиардов госзадолженности наблюдается в Свердловской области (114,8 млрд. руб.) и Краснодарском крае (102 млрд. руб.).

Эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» на фоне текущего кризиса ожидали возобновления активного привлечения заемных средств и роста долговой нагрузки на региональные бюджеты по итогам 2020 года. В текущем 2021 году предпосылки для ее увеличения, очевидно, так же сохраняются, но темпы могут замедлиться.

Показатели уровня долговой нагрузки субъектов РФ — итоги 2020 года