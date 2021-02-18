МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Банк России после вступления в силу закона о запрете кредитным организациям отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин фиксирует снижение таких отказов, заявил зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

В конце января этого года в силу вступил закон, который запрещает банкам без объяснения причин блокировать счета или отказывать в совершении операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Причем это касается как граждан, так и бизнеса. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

"После выхода закона … мы, ежедневно оценивая ситуацию, видим, что где-то на 20% произошло снижение, сократились отказы по таким формальным, скажем так, обстоятельствам", — сказал Скобелкин на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

Согласно закону, решение об отказе в заключении договора банковского счета (вклада) при подозрении в легализации преступных доходов, а также о расторжении такого договора, если в течение года было минимум два отказа в совершении операций, будет принимать руководитель банка или специально уполномоченные им лица. Решение об отказе от операции с денежными средствами и иным имуществом при наличии соответствующих подозрений также сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.