МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Доступность ипотеки в России нужно обеспечивать адресными мерами, в том числе поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей, при этом снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря, заявила РИА Новости председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Эксперты: ипотека в России не подешевеет

"Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке", — ответила Набиуллина на вопрос о возможности снижения ставок по ипотеке в стране.

Она напомнила, что в прошлом году ставка по ипотеке снижалась благодаря общему снижению ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеке, которая в настоящее время уже провоцирует рост цен на жилье.

"Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей", — заключила глава ЦБ.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Набиуллина на прошлой неделе отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки.