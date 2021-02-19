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2021
https://1prime.ru/banks/20210219/833079820.html
ЦБ торопит банки с подключением Системы быстрых платежей
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Банк России поторопил банки с подключением своих сервисов к Системе быстрых платежей, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо регулятора к кредитным организациям... ПРАЙМ, 19.02.2021
сбп, банки, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Банк России поторопил банки с подключением своих сервисов к Системе быстрых платежей, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо регулятора к кредитным организациям.
Итак, регулятор попросил банки ускорить подключение к системе платежей по QR-кодам, а также переводов от юридических лиц физлицам и переводов между физлицами по запросу получателя денег.
Из документа следует, что большинство банков запланировали внедрение таких процессов близко к той дате, к которой уже необходимо обеспечить предоставление соответствующих услуг своим клиентам.
"Настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения", — говорится в письме.
Как рассказал РБК представитель регулятора, системно значимые кредитные организации должны внедрить такую систему в срок до 1 октября текущего 2021 года. Банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022 года.