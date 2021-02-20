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2021
https://1prime.ru/banks/20210220/833085806.html
Банки хотят отказывать в переводах по решению суда
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Банки предложили свой метод борьбы с мошенничеством и обналичиванием через исполнительные листы. Они хотят получить право не выполнять в ряде случаев решения судов о переводе,... ПРАЙМ, 20.02.2021
новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Банки предложили свой метод борьбы с мошенничеством и обналичиванием через исполнительные листы. Они хотят получить право не выполнять в ряде случаев решения судов о переводе, сообщает РБК.
Сейчас отказ невозможен даже при подозрении в краже.
Участники рынка изложили свою версию необходимых поправок в законодательство: в начале года Минюст совместно с ЦБ возобновил работу над законопроектом, призванным решить проблему обналичивания и отмывания денег через исполнительные листы. Власти, в частности, предлагали зачислять средства по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если получателем денег выступает нерезидент. Кредитные организации поддерживают эту идею, но хотят дополнить ее, говорится в письме НСФР (Национального совета финансового рынка).