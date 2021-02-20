МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Банки предложили свой метод борьбы с мошенничеством и обналичиванием через исполнительные листы. Они хотят получить право не выполнять в ряде случаев решения судов о переводе, сообщает РБК. Частным пенсионным фондам запретили перевод денег через посредников

Сейчас отказ невозможен даже при подозрении в краже.

Участники рынка изложили свою версию необходимых поправок в законодательство: в начале года Минюст совместно с ЦБ возобновил работу над законопроектом, призванным решить проблему обналичивания и отмывания денег через исполнительные листы. Власти, в частности, предлагали зачислять средства по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если получателем денег выступает нерезидент. Кредитные организации поддерживают эту идею, но хотят дополнить ее, говорится в письме НСФР (Национального совета финансового рынка).