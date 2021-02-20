МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Членам правления крупнейших по объему активов российских банков в большинстве случаев сократили вознаграждения, пишет "Коммерсант".

По данным издания, сокращение бонусов топ-менеджменту составило от 5,7% до 48,03%.

Исключение составили Россельхозбанк и Альфа-банк: здесь выплаты выросли на 26,5% и 7,5% соответственно.

Крупнейший российский банк — Сбербанк — выплатил правлению 5,9 миллиарда рублей. Годом ранее это было 6,3 миллиарда рублей. Обязательства по долгосрочному вознаграждению составили 3,7 миллиарда рублей (3,8 миллиарда в 2020 году).

Как пояснили изданию в ВТБ, сокращение годовой премии правлению было и по итогам 2019 года: тогда банк заработал рекордную чистую прибыль по МСФО. Это было на фоне "экономической турбулентности, спровоцированной пандемией коронавируса в 2020 году".

Как рассказал в свою очередь первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, "выплаты дивидендов и значительных бонусов должны происходить после стабилизации ситуации в экономике и отказа банков от льготных возможностей, представленных Банком России.

В ФК "Открытие" снижение бонусов объяснили тем, что "в 2020 году на процент выполнения ключевых показателей эффективности повлияли неблагоприятные внешние факторы, такие как снижение потребительского спроса и деловой активности".