МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Группа депутатов Государственной думы во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент обновленный проект закона по созданию на базе Центробанка платформы "Знай своего клиента" (ЗСК). С ее помощью банки в режиме онлайн смогут получать информацию о присвоенных клиентам и контрагентам уровнях риска. Об этом сообщает "Коммерсант". Россия заявила об отмывании денег под видом борьбы с COVID

Предполагается, что данный законопроект поможет дополнить антиотмывочное законодательство. В пояснительной записке к нему сказано, что основная его цель — снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей и количества подозрительных операций. Предполагается, что ЦБ будет делить ИП и юридические лица по уровню риска: низкого, среднего и высокого. Неофициально это назвали "принципом светофора".

ЦБ будет распределять организации по установленным регулятором критериям, согласованным с Росфинмониторингом. Они будут основываться в том числе на информации о видах и характере деятельности организаций, данных об операциях по их счетам, с учетом информации об учредителях и руководителях, аффилированных лицах и сведений, поступающих от федеральных органов власти.

"В Банке России накоплен большой опыт в выявлении и квалификации подозрительных операций на разных звеньях платежных цепочек. Используемый инструментарий обладает высокой релевантностью, оперативностью и позволяет осуществлять мониторинг всего банковского сектора. Релевантность оценок регулятора, подтверждаемая банками, по клиентам и их операциям составляет около 99%", — сказано в пояснительной записке.

Высокий уровень риска предлагают присваивать организациям, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности, регистрируются на подставных физлиц, контролируются третьими лицами и затрудняют работу налоговых или правоохранительных органов и обеспечивают расчеты теневого сектора экономики. На средний уровень могут попасть компании, совмещающие реальную и теневую части хозяйственной деятельности, работающие в секторах экономики с повышенными рисками, обеспечивающие вывод денежных средств крупных клиентов в теневой сектор. Низкий уровень риска получат лица, ведущие реальную хозяйственную деятельность без "примеси" сомнительных операций. В России банки не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин

Основное отличие нового законопроекта от его отозванного предшественника в том, что банки смогут использовать информацию ЦБ как дополнительный фактор, влияющий на оценку риска клиента. В старой версии для принятия мер вплоть до запрета на открытие счетов и проведения операций достаточно было лишь отнесения компании к той или иной группе риска Центробанком.

При обсуждении законопроекта игроки финансового рынка опасались ложных оценок ЦБ, отмечая, что регулятор не владеет наиболее полной информацией о клиентах, которая есть у банков.