МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Начиная с середины текущего месяца девять кредитных организаций снизили доходность по вкладам в диапазоне от 0,1 до 1,4%, пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты анализа финансового маркетплейса "Сравни.ру".

При этом пять банков пошли на повышение ставок по депозитам в диапазоне от 0,1 до 2%.

Больше всего в рассматриваемом периоде упали ставки на депозиты по некоторым продуктам банка "Хоум Кредит", в том числе, на 0,6-1,4%.

В КС Банке, Зираат Банке (Москва), Банке БЖФ, БыстроБанке, "КБ Солидарность" и Заубер Банке зафиксировано снижение от 0,1% до 0,3%.

ОТП Банк и "Кредит Европа Банк" также пересмотрели доходность по вкладам в долларах США, сократив ставки еще на 0,05-0,2%.

Отмечается, что "Хоум кредит" фигурирует и среди повысивших проценты по вкладам: банк поднял ставку по части депозитов в линейке на 1,2-2%. Это выше, чем у конкурентов.

Схожая ситуация и с банком "Кредит Европа", здесь по ряду вкладов добавили 0,5-1,5%.

Рост ставок по вкладам в ЮниКредит Банке составил 0,2-1%.

Сейчас средний размер доходности по вкладам, по расчетам маркетплейса, составляет 4,5%.