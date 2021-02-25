МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Вложения российских кредитных организаций в ценные бумаги выросли в январе на 0,3% и на 1 февраля стали составлять рекордные 15,74 триллиона рублей, следует из данных ЦБ. Банкам предрекли потерю до половины прибыли

Основную долю вложений составляют долговые ценные бумаги: их объем на балансах банков вырос на 0,3% — до исторического максимума в 15,75 триллиона рублей. При этом вложения в купонные облигации Банка России в январе продолжили снижаться — на 3,3% и на 1 февраля составили 550 миллиардов рублей, что стало минимумом с начала февраля 2018 года.

Банки также имели в активах на начало текущего месяца долевые ценные бумаги на 417 миллиардов рублей и векселя на 31 миллиард рублей. При этом резервы на возможные потери по ценным бумагам составляли 461 миллиард рублей.

"Ценные бумаги, в особенности такие низковолатильные как КОБР, ОФЗ и прочие инструменты с минимальным уровнем риска, являются во многом инструментом управления ликвидностью. Поэтому в зависимости от ставок по тем или иным инструментам и состояния ликвидности банковской системы — в основном, конечно, крупных игроков — возможны разные сценарии", — прокомментировал РИА Новости перспективы старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин.

Эксперт не исключил, что в будущем банки могут еще снизить вложения в купонные облигации Банка России на фоне их достаточно слабой доходности по сравнению с прочими инструментами.