МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Группа ВТБ в 2020 году заработала чистую прибыль по МСФО в размере 75,3 миллиарда рублей, что в 2,7 раза ниже результата 2019 года, расходы на создание резервов выросли в 2,4 раза — до 250 миллиардов рублей, следует из отчета группы. ВТБ прогнозирует замедление роста цен на недвижимость

Оба показателя оказались на уровне консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основании опроса аналитиков: чистая прибыль за год — 74,9 миллиарда рублей, расходы на резервы — 249,7 миллиарда рублей.

"Низкая прибыльность связана с двумя основными искажениями – это высокий объем переоценки наших непрофильных активов, объем этой переоценки по итогам года составит 126,4 миллиарда рублей … И второе искажение – это повышенный Cost of risk …, по итогам года составит 1,9% годовых", — пояснил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ за 2020 год вырос на 14,9%, розничных — на 14,6%, следует из отчетности банка. По состоянию на 31 декабря 2020 года кредиты юрлицам составили 9,305 триллиона рублей, кредиты физлицам — 3,857 триллиона рублей. В ВТБ оценили влияние решения Банка России на ставки по вкладам

Менеджмент ВТБ будет предлагать дивиденды за 2020 год в 50% чистой прибыли по МСФО единой выплатой, далее при ожидаемой большей прибыли платить также 50%, но уже, возможно, несколькими траншами, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Наша модель капитала позволяет сказать о возможности возвратиться начиная с этого года к 50% payout с точки зрения дивидендного потока, то есть менеджмент будет предлагать 50% от 75,3 миллиарда рублей выплатить в виде дивидендов по итогам 2020 года и дальше с нормализацией прибыли возвратиться к выплате дивидендов и от большой прибыли, соответствующей двухзначному ROE", — заявил он.

По словам Пьянова, ВТБ ожидает прибыль по МСФО за 2021 год в размере 250-270 миллиардов рублей.

"Поскольку прибыль по МСФО составляет сравнительно небольшую величину, объем дивидендов мы сможем уложить в единомоментную выплату. Календаризация выплаты дивидендов несколькими траншами имеет смысл к рассмотрению только при значительных объемах дивидендных выплат, то есть, возможно, этот вариант станет релевантным для 2022 года по итогам 2021 года", — уточнил топ-менеджер.