МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В первом месяце 2021 года валютные средства на счетах компаний в российских банках выросли на 2,5%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

По состоянию на конец месяца валютные средства юрлиц достигли $163,1 миллиарда. Это максимум с апреля 2018 года.

Рост обеспечил приток валюты на текущие счета: в январе они сразу выросли на 12,1%.

При этом с банковских вкладов юридические лица валюту забирали: за тот же период их общий объем сократился на 2,2% и составил $104,2 миллиарда.

Как прокомментировал управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, в ближайшие месяцы ситуация поменяется. Он считает, что в притоке валюты виноваты нефтегазовые компании: по мере реализации финансовых годовых планов они начнут забирать эти деньги.

Что касается физических лиц, то они — напротив — начали возвращаться в рубль. За январь, после двух месяцев роста валютных средств, наблюдалось их снижение на $0,5 миллиарда, до $91,6 миллиарда.