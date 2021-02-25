МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за январь 2021 года увеличились на 1,7%, до 70 128,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло уменьшение как удельного веса рублевых пассивов (с 76,9% до 75,7%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 79,2% до 78,0%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов уменьшился (с 7,3% до 7,1%), удельный вес обязательств кредитных организаций, напротив, увеличился (с 84,2% до 84,4%), а доля резервов на возможные потери практически не изменилась (8,5%).

По состоянию на 01.02.2021 в Московском регионе действовало 212 кредитных организаций, в том числе 208 в Москве и 4 в Московской области (на 01.01.2021 в Московском регионе действовало 211 кредитных организаций, из них 207 в Москве и 4 в Московской области).