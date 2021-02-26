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2021
https://1prime.ru/banks/20210226/833116494.html
Активы банков Московского региона за январь уменьшились на 0,5%
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Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за январь 2021 года... ПРАЙМ, 26.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за январь 2021 года уменьшилась на 0,5%, до 4 994,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
За январь 2021 года банки Московского региона получили прибыль в размере 104,5 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года — прибыль в размере 113,0 млрд рублей).
По состоянию на 01.02.2021 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 685,2 млрд рублей (на 01.02.2020 — убыток в размере 26,0 млрд рублей).