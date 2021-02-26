МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за январь 2021 года выросла на 3%, до 17 926,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения (без учета средств на счетах эскроу), после роста в декабре 2020 года, снизились на 1%, до 15 197,6 млрд рублей, что обусловлено сезонным фактором. При этом отрицательная динамика наблюдалась как по рублевым вкладам, так и по валютным. Значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций уменьшилась с 22,3% до 21,7%.

За январь 2021 года в условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, практически не изменилась (70,8%), а доля рублевых депозитов физических лиц (без учета средств на счетах эскроу) снизилась (с 73,6% до 72,7%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах за январь 2021 года выросли на 7,6%, до 9 730,9 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона увеличился с 13,1% до 13,9% на 01.02.2021.