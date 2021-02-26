МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Уже с понедельника, 1 марта, организации и индивидуальные предприниматели, у кого годовая выручка превышает 30 миллионов рублей, будут обязаны обеспечить возможность оплаты своих товаров, работ или услуг при помощи карты "Мир". Россиян предупредили о новых правилах для машин во дворах

Такие изменения внесены в 290-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей".

Напомним, что с лета, с 1 июля 2021 года, обязаны принимать оплату по карте "Мир" будут организации и индивидуальные предприниматели, чья годовая выручка превышает отметку в 20 миллионов рублей.