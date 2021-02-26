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Действие карт "Мир" расширят с 1 марта
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Уже с понедельника, 1 марта, организации и индивидуальные предприниматели, у кого годовая выручка превышает 30 миллионов рублей, будут обязаны обеспечить возможность оплаты своих... ПРАЙМ, 26.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Уже с понедельника, 1 марта, организации и индивидуальные предприниматели, у кого годовая выручка превышает 30 миллионов рублей, будут обязаны обеспечить возможность оплаты своих товаров, работ или услуг при помощи карты "Мир".
Такие изменения внесены в 290-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей".
Напомним, что с лета, с 1 июля 2021 года, обязаны принимать оплату по карте "Мир" будут организации и индивидуальные предприниматели, чья годовая выручка превышает отметку в 20 миллионов рублей.