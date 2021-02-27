МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), за январь 2021 года выросла на 3,4%, до 34 161,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в совокупных активах увеличился до 48,7% (на 01.01.2021 — 47,9%).

За январь 2021 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), выросли на 3,7%, до 20 396,2 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах несколько увеличился (с 28,5% до 29,1% на 01.02.2021).

Розничные кредиты в анализируемом периоде выросли на 3,1%, до 10 467,8 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций увеличилась с 14,7% до 14,9%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.02.2021 составила 99,2%.