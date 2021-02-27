МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), за январь 2021 года увеличилась на 0,7%, до 7 245,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определил в основном рост МБК, привлеченных от банков-нерезидентов (на 7,1%, до 735,8 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде практически не изменилась и по состоянию на 01.02.2021 составила 10,3%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за январь 2021 года выросла на 10,6%, до 8 740,9 млрд рублей. Динамику показателя определило в первую очередь увеличение задолженности по МБК, предоставленным российским кредитным организациям (на 8,6%, до 6 826,7 млрд рублей). Доля МБК в активах банков увеличилась с 11,5% до 12,5% на 01.02.2021.