МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за январь 2021 года увеличились на 0,3%, до 8 870,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах уменьшился с 12,8% до 12,6% на 01.02.2021. На динамику показателя в значительной степени повлияло наращивание вложений в долговые обязательства нефинансовых организаций-нерезидентов, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО.

Портфель долевых ценных бумаг на 01.02.2021 составил 307,3 млрд рублей, увеличившись за январь 2021 года на 0,8%, что в основном было вызвано ростом положительной разницы от переоценки ценных бумаг.