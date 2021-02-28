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2021
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Сумма ликвидных активов банков Московского региона за январь сократилась
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Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах... ПРАЙМ, 28.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за январь 2021 года сократилась на 6,1%, до 3 340,2 млрд рублей, сообщили агентсву "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Снижение произошло в первую очередь за счет уменьшения средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.02.2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась до 4,8% (6,4% — на 01.02.2020).