МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за январь 2021 года сократилась на 6,1%, до 3 340,2 млрд рублей, сообщили агентсву "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Снижение произошло в первую очередь за счет уменьшения средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.02.2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась до 4,8% (6,4% — на 01.02.2020).