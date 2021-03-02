МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ипотечные ставки в российских банках этой весной существенно меняться не будут, а их уровень в дальнейшем будет зависеть от решения продлить или свернуть льготную программу под 6,5%, такое мнение РИА Новости высказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Адвокат назвал способ обмана россиян, у которых есть ипотека

В Банке России ранее также отмечали, что потенциал для дальнейшего снижения ставок ограничен. По последним данным регулятора, средняя ставка по ипотеке в январе по сравнению с декабрем уменьшилась на 0,13 процентного пункта — до 7,23% годовых.

"Оснований для существенного изменения процентных ставок по ипотеке весной не вижу. Ситуация может быть абсолютно стабильной, предложения банков существенно меняться не будут. Во-первых, все еще актуальна программа льготной ипотеки для новостроек. В этом плане ставки останутся прежними. В дальнейшем ситуация будет сильно зависеть от того, в каком виде эту программу продлят или не продлят", — считает Карпунин.

Правительство РФ в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что льготная ипотека под 6,5% вылилась в повышение цен на жилье, которое к январю съело весь эффект от снижения ставки. Поэтому ее необходимо постепенно сворачивать, однако в ряде регионов с низким объемом ввода жилья нужны льготные ипотечные программы.

Что касается ситуации на вторичном рынке, то тут стоит ориентироваться на общую рыночную ситуацию с рублевыми ставками, считает Карпунин. Банк России завершил цикл смягчения и в ближайшие два-три года уже не ожидается, что регулятор снизит ключевую ставку ниже 4,25%.

"Наоборот, в ЦБ уже несколько раз отметили, что регулятор будет стремиться к нормализации денежно-кредитной политики, а это значит, что ключевая ставка на горизонте 2022-2023 года поднимается к 5–6%. В таких условиях ипотечные ставки по вторичному жилью едва ли будут сильно снижаться. Жду просто стабилизации ситуации", — заключил эксперт.