МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 2 марта вернуло Банку России еще 39,4 миллиарда рублей в рамках погашения задолженности, остаток долга составляет 340 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкорпорации. АСВ хочет выплачивать компенсацию вкладчикам через портал госуслуг

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 2 марта 2021 года перечислила Банку России 39,4 миллиарда рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии… Остаток задолженности агентства на текущий момент составляет 340 миллиардов рублей без учета процентов", — сказано в сообщении.

Уточняется, что в счет погашения основной суммы долга перечислены 38 миллиардов рублей, в счет погашения процентов – 1,4 миллиарда. Таким образом, в общей сложности АСВ направило на погашение кредита регулятору уже 511,7 миллиарда рублей, из них 502 миллиарда — на погашение основной суммы долга.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ РФ был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с ЦБ РФ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.