МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Мошенники придумали и активно практикуют новый способ обмана жителей России. Теперь они это делают с с помощью перевода денег на банковскую карту, пишет газета "Известия".

Итак, преступники начисляют россиянину деньги на карту якобы по ошибке. После этого они просят вернуть их по другим реквизитам. Эта транзакция — закрепительный платеж для привязки карты жертвы в каком-либо интернет-сервисе.

Как рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, после подтверждения данных карты такие порталы могут списывать с карты потенциальной жертвы любые суммы, без дополнительных верификаций.

В том числе, при помощи этого способа можно привязать карту к интернет-магазинам. Это позволяет избавиться от введения логинов, паролей и кодов доступа при каждой оплате.

Эксперт напоминает, что несколько лет назад мошенники уже присылали россиянам SMS о получении денег с номера, похожего на банковский. после этого они звонили с просьбой их вернуть. Тогда это сообщение было поддельным: жертва перечисляла собственные деньги.

"Сейчас такой вариант не сработает, потому что у большинства россиян всегда есть доступ в мобильный банк для проверки баланса и последних операций", — пояснил он.

Еще один способ "уболтать" потенциальную жертву: заявка о перечислении якобы "аванса" за покупку на сервисе объявлений, рассказал ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Он отметил, что таким способом злоумышленник создает объявление о продаже товара по заниженной стоимости. Заинтересованный покупатель должен отправить предоплату на карту в качестве резерва: при этом деньги переводятся третьему лицу. После этого мошенник звонит получателю денег и убеждает перечислить их на его карту под предлогом "возврата" денег за случайный перевод. После этого покупатель требует вернуть средства от того, кому переводил деньги, а мошенник остается в стороне.

В Банке России и крупнейших российских кредитных организациях отметили, что знают о схеме мошенничества. Так, в ЦБ пояснили, что часто в приходящих SMS и в последующем разговоре преступники говорят о предоплате заказа на "Авито". Банки в свою очередь отметили, что способ мошенничества начал активно распространяться в конце прошлого 2020 года.