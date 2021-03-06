МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. За прошлый год, на фоне пандемии коронавируса, банки в России выдали порядка 19,2 миллиона расчетных и кредитных карт, сообщается в отчетности Банка России.

Регулятор отмечает, что это максимальный показатель с 2014 года: тогда ЦБ начал вести статистику по новой методологии, а до этого — считались другим образом, поэтому сравнивать их напрямую нельзя.

До этого рекорд по выданным населению картам был зафиксирован в 2017 году. Это 16,6 миллиона карт.

Совокупное количество выпущенных банковских карт в стране за все время превысило 300 миллионов.

При этом рекордная скорость выдачи карт гражданам не приводит к такому же росту числа тех россиян, кто этим "пластиком" активно используются. За 2020 год число активных покупателей по картам выросло только на 6,3%, до 209,4 миллиона. Операции по остальным не проводятся: они только числятся на балансе.