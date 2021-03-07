МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Бесплатное обслуживание банковской карты, начисление процентов на остаток средств на счете и снятие наличных в сторонних банкоматах без комиссии стали главными критериями, на которые обращают внимание россияне при выборе карт. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Количество банковских карт на руках россиян достигло рекорда

"Бесплатное обслуживание стало самым популярным условием при выборе банковских карт. Его выбрали почти 77% респондентов, принявших участие в опросе", — сообщает банк по итогам опроса, в котором приняли участие более 5,3 тысячи человек во всех регионах страны.

"В тройку лидеров также вошли бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков и начисление процентов на остаток средств, а также возможность получения кэшбэка. Их в качестве ключевого критерия при выборе карточного продукта назвали 58% и 57% участников соответственно", — говорится в исследовании.

При этом наименее популярными критериями при выборе карт являются накопление миль в авиакомпаниях или услуги в аэропортах, а также получение специальных предложений в магазинах-партнерах банка. В Японии представили "антивирусную" пластиковую карту

Пандемия и связанные с ней ограничения повлияли на отношение россиян к банковским картам, сделав менее востребованными бонусы и привилегии, связанные с развлечениями и стилем жизни, прокомментировала директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. Как видно из опроса, главными критериями при выборе являются возможность экономии средств при использовании карты и наличие специальных предложений по ее обслуживанию, указала она.

Одной из причин сохранения привлекательности традиционных пластиковых карт является недостаточная осведомленность банковских клиентов о защищенности цифровых операций, показал опрос. Уязвимыми такие методы оплаты считают 70% респондентов. Самыми опасными способами опрошенные считают оплату с помощью цифровых кошельков в мобильном телефоне (60%), а также платежи через интернет-банк или мобильное приложение (37%).