МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Обменивать валюту и брать кредиты можно будет при помощи водительских прав. Такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка на законопроект о расширении упрощенной идентификации граждан. Его уже поддержали в ЦБ и крупнейших кредитных организациях. Их представители считают, что обмен валюты и оформление микрозаймов по водительскому удостоверению упростит жизнь клиентам и расширит возможности по оказанию банковских услуг. Об этом сообщают "Известия". Юрист рассказал, кто может оформить кредит по вашему паспорту

Законопроект о расширении перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав внесен в Госдуму в феврале 2021 года. Для этого банкам требуется доступ к базам МВД, чтобы можно было идентифицировать клиентов по автоправам.

Заключение на законопроект направлено в Госдуму, ЦБ, Минэк, Минфин и Минцифры, заявил председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

ЦБ и ряд банков поддержали инициативу. Отмечается, что права люди носят с собой чаще, чем другие документы. К тому же паспорт может быть недоступен (например, на перевыпуске).