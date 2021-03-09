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Банки хотят выдавать кредиты по водительским правам
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Обменивать валюту и брать кредиты можно будет при помощи водительских прав. Такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка на законопроект о... ПРАЙМ, 09.03.2021
новости, экономика, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Обменивать валюту и брать кредиты можно будет при помощи водительских прав. Такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка на законопроект о расширении упрощенной идентификации граждан. Его уже поддержали в ЦБ и крупнейших кредитных организациях. Их представители считают, что обмен валюты и оформление микрозаймов по водительскому удостоверению упростит жизнь клиентам и расширит возможности по оказанию банковских услуг. Об этом сообщают "Известия".
Законопроект о расширении перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав внесен в Госдуму в феврале 2021 года. Для этого банкам требуется доступ к базам МВД, чтобы можно было идентифицировать клиентов по автоправам.
Заключение на законопроект направлено в Госдуму, ЦБ, Минэк, Минфин и Минцифры, заявил председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.
ЦБ и ряд банков поддержали инициативу. Отмечается, что права люди носят с собой чаще, чем другие документы. К тому же паспорт может быть недоступен (например, на перевыпуске).