МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Сервис ЮMoney, входящий в экосистему "Сбера", с 5 марта возобновил все платежные операции с 45 зарубежными компаниями после снятия ограничений Банка России и продолжает консультироваться с регулятором по восстановлению работы с остальными компаниями-нерезидентами, говорится в пресс-релизе сервиса. Как будут развиваться трансграничные платежи в постковидном будущем

Сервис после плановой проверки ЦБ с 12 января ввел ограничения на платежи граждан в адрес компаний-нерезидентов и наоборот. Данные ограничения не распространялись на оплату покупок картами ЮMoney в иностранных магазинах. Также они не затрагивали переводы с кошельков ЮMoney на карты физлиц-нерезидентов или их банковские счета, в том числе в иностранных банках.

"С 5 марта 2021 года ЮMoney, который входит в экосистему "Сбера", возобновил все платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами после снятия ограничений Банком России. Эти компании вновь могут принимать платежи через ЮKassa и пользоваться всеми преимуществами сервиса. Клиенты снова могут оплачивать покупки и услуги на площадках кошельком ЮMoney там, где такой метод подключен", — сказано в сообщении сервиса.

При этом в компании отметили, что ЮMoney продолжает консультироваться с Банком России по вопросу снятия временных ограничений для других компаний-нерезидентов и о ключевых решениях будет сообщать дополнительно.