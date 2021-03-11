МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP, следует из пресс-релиза регулятора. Биржи Европы растут в ожидании встречи ЕЦБ

На нулевой отметке базовая ставка находится с марта 2016 года.

Ставка по депозитам была также сохранена — на уровне минус 0,5%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

ЕЦБ ожидает сохранения всех ставок на текущем или более низком уровне, пока инфляция не приблизится к 2% в рамках прогнозного периода, говорится в релизе регулятора. Кроме того, регулятор оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро. Программа будет действовать минимум до конца марта 2022 года. ЕЦБ планирует реинвестировать поступления от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках PEPP, до конца 2023 года. Евро дорожает к доллару в ожидании решений ЕЦБ

"Совет управляющих ожидает, что покупки в рамках программы PEPP в следующем квартале будут проводиться значительно более быстрыми темпами, чем в первые месяцы этого года", — также отмечает регулятор, который при этом собирается исходить в покупках активов из рыночных условий, планируя осуществлять их таким образом, чтобы предотвратить ужесточение условий финансирования, которое "несовместимо с противодействием негативному влиянию пандемии на прогнозируемый темп инфляции".

О дальнейших мерах денежно-кредитной политики глава регулятора Кристин Лагард расскажет на пресс-конференции в 16.30 мск.