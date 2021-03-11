МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в 2020 году выросла в 3,2 раза — до 13 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Чистая прибыль "Тинькофф" по МСФО в 2020 году выросла на 22,4%

Как уточнили РИА Новости в банке, прибыль стала рекордной за всю историю РСХБ.

"Чистая прибыль группы по итогам 2020 года составила 13 миллиардов рублей, что в 3,2 раза выше показателя 2019 года. Рекордный для группы финансовый результат обусловлен последовательным повышением качества активов и ростом операционных доходов при эффективном управлении расходами", — говорится в сообщении.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 20,2% — до 2,971 триллиона рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток), вырос по сравнению с концом 2019 года на 20,5% и составил 2,407 триллиона рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась на 19,1% — до 563,4 миллиарда рублей. Финансист предупредил, какие деньги нельзя инвестировать

За 2020 год депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 15,1% — до 2,862 триллиона рублей. По состоянию на конец года средства юридических лиц в банке составили 1,520 триллиона рублей (прирост на 17,4%). Депозиты и остатки на счетах физических лиц увеличились по сравнению началом года на 12,7% — до 1,342 триллиона рублей.

Размер активов на 31 декабря 2020 года составил 3,820 триллиона рублей, прирост за год — 18,8%. Собственный капитал группы составил 234,7 миллиарда рублей, увеличившись за год на 17,8%. Рост связан с докапитализацией банка в 2020 году на сумму 30,5 миллиардов рублей.

"Одновременно с укреплением статуса Россельхозбанка как опорного банка российского АПК и сельских территорий мы продолжили и ускорили трансформацию нашей IT-инфраструктуры. Растущие требования наших клиентов к цифровизации сервисов, скорости и качеству получаемых услуг стали одним из главных драйверов развития группы в 2020 году", — отметил первый зампред правления Кирилл Лёвин.