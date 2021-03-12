МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Банк России хочет обязать кредитные организации закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов, пишет РБК. Курсу рубля предсказали новое укрепление

Если клиенты банков не хотят иметь дистанционный доступ к своим счетам, то кредитные организации будут должны такой доступ отключать, считает регулятор. Это, по мнению ЦБ, поможет бороться с мошенниками.

Часть российских банков так делают уже сейчас. Но подобная мера может стать обязательной, пишет издание.

В ЦБ идет работа над тем, "чтобы у клиента было право, а, соответственно, у банка — обязанность ограничить дистанционный доступ к своим счетам", рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев на совещании о противодействии несанкционированным операциям, которое прошло в четверг на площадке Ассоциации российских банков (АРБ).

Сычев признал, что существенному сокращению хищений эта мера способствовать не будет.Но, добавил он, она серьезно затруднит возможность преступников влиять на клиента.

От кредитных организаций для внедрения этого сервиса потребуются "определенные технические доработки". Помимо этого, им придется поменять маркетинговую политику.

"Эта работа ведется, сейчас [временные] границы по этой работе я не скажу, потому что она требует внесения изменений, скорее всего, не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина, а немножко в другое законодательство. Очевидно, в законодательство о защите прав потребителей. Поэтому цель такая есть, в путь уже пошли, когда будет результат — пока не скажу", — подытожил представитель ЦБ.