МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 12 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества коммерческий банк "ФорБанк", говорится в сообщении регулятора. Банки обяжут закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов

Поданным ЦБ, по величине активов организация занимала 221 место в банковской системе Российской Федерации.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, по сообщениям ЦБ РФ, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В "ФорБанк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

"ФорБанк" — участник системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).