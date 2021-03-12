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https://1prime.ru/banks/20210312/833219491.html
Банк России отозвал лицензию у банка "ФорБанк"
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ЦБ РФ с 12 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества коммерческий банк "ФорБанк", говорится в сообщении регулятора. Поданным ЦБ, по... ПРАЙМ, 12.03.2021
отзыв лицензии цб, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 12 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества коммерческий банк "ФорБанк", говорится в сообщении регулятора.
Поданным ЦБ, по величине активов организация занимала 221 место в банковской системе Российской Федерации.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, по сообщениям ЦБ РФ, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В "ФорБанк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
"ФорБанк" — участник системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).